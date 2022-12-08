«Никс» и Кэм Реддиш работают над обменом игрока

Форварда , скорее всего, покинет команду в ближайшее время.

Как сообщает обозреватель New York Daily News Стефан Бонди, представители игрока работают вместе с клубом над потенциальным обменом.

«Никс» так и не нашли для Реддиша значимую роль после его перехода в команду в январе этого года. Недавно 23-летний форвард потерял место в ротации.

В нынешнем сезоне Реддиш провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и 1,6 подбора при реализации 30,4% из-за дуги.

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