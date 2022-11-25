Роберт Уильямс должен восстановиться к Рождеству

Центровой «Селтикс» должен восстановиться после операции и вернуться в состав команды к Рождеству.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента баскетболиста.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры.

В августе сообщалось, что игрок полностью восстановился. Однако в сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес еще одну операцию и пропустит 8-12 недель.

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