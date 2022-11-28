Колин Каухерд: «Сейчас самое время обменять Энтони Дэвиса»

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд считает, что стоит обменять звездного форварда .

«Лейкерс» претендуют на титул? Нет. Им нужно еще три игрока околозвездного уровня. Останется ли Энтони Дэвис здоровым до конца года? Вы знаете ответ на этот вопрос. Сейчас самое время обменять Дэвиса. Покупайте дешево – продавайте дорого.

На Востоке много команд, которые смотрят на свой состав и думают, как им остановить Янниса. «Селтикс» могут получить Энтони Дэвиса, а «Лейкерс» – и, может быть, еще одного игрока. Это просто мое предложение», – заявил Каухерд.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 16 матчей, набирая в среднем 26,3 очка, 12,8 подбора, 2,5 передачи, 1,6 перехвата и 2,2 блок-шота. Уильямс продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую перенес в сентябре.

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