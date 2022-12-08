Появились слухи, что модель Кендалл Дженнер и певец Гарри Стайлс снова встречаются.

Сразу после недавних новостей о расставании Дженнер с суперзвездой НБА Девином Букером стало известно о разрыве Стайлса с актрисой Оливией Уайлд.

Сообщается, что Дженнер побывала на концерте Стайлса в Лос-Анджелесе. Гарри поцеловал Кендалл во время исполнения песни Love Of My Life. При этом певец и модель пока не комментировали новости о воссоединении.

Стайлс и Дженнер встречались в 2016 году, еще до того, как девушка вступила в долгосрочные отношения с Букером.

В ноябре появились слухи, что у еще одной звезды «Санз» связь с телезвездой Ким Кардашьян.

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