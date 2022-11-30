Милош Теодосич дисквалифицирован на два матча за конфликт с судьей

дисквалифицировала разыгрывающего на два матча за конфликт с судьей Дамиром Явором во время встречи с (80:85).

35-летний игрок пропустит матч против «Црвеный Звезды» в пятницу, а также следующий матч против «Олимпиакоса».

За 4:25 до конца встречи Теодосич получил фол в нападении и стал активно выражать недовольство решением судей. В результате сербский защитник получил технический за споры с арбитром, после чего приблизился к рефери и сразу же был удален.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это