Брэндон Ингрэм не смог доиграть матч с «Мемфисом» из-за травмы
Звездный форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм получил растяжение большого пальца левой ноги в матче с «Мемфисом» (111:132).
Ингрэм травмировал палец во второй четверти, когда неудачно наступил на ногу баскетболиста «Гризлис». Форвард хотел продолжить игру, но все же покинул площадку за минуту до завершение первой половины.
Брэндон успел набрать 8 очков, 3 подбора и 3 передачи.
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