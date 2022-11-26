Брэндон Ингрэм не смог доиграть матч с «Мемфисом» из-за травмы

Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение большого пальца левой ноги в матче с (111:132).

Ингрэм травмировал палец во второй четверти, когда неудачно наступил на ногу баскетболиста «Гризлис». Форвард хотел продолжить игру, но все же покинул площадку за минуту до завершение первой половины.

Брэндон успел набрать 8 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен