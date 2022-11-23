«Нью-Йорк» хочет получить драфт-пик 1-го раунда за Иммануэла Куикли

в случае обмена разыгрывающего рассчитывает получить драфт-пик 1-го раунда.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Фред Катц.

В нынешнем сезоне игровое время и статистика Кукли снизились по сравнению с прошлым чемпионатом. За 22,5 минуты на площадке 23-летний баскетболист набирает 9,1 очка, 4,6 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

Куикли был выбран под 25-м номером на драфте-2020.

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