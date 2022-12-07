Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл «Пересвет-ЮФУ», курское «Динамо» разгромило «Нефтяник» и другие результаты

В среду, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоялись пять матчей.

Лидер чемпионата УГМК продлил победную серию до 12 матчей, обыграв «Пересвет-ЮФУ». Курское «Динамо» разгромило «Нефтяник».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

НАДЕЖДА – – 64:60 (9:11, 24:18, 15:15, 16:16)

НАДЕЖДА: Жедик (19 + 5 подборов + 5 передач), Томпсон (15 + 16 подборов)

ДИНАМО Н: Зверева (16 + 3 перехвата), Беверли Келлей (13 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Капинга (10 + 6 подборов)

7 декабря. 17:00

УГМК – ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ – 76:58 (18:9, 17:12, 19:14, 22:23)

УГМК: Косу (12), Попова (11), Столяр (10 + 5 передач), Ражева (10)

ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ: Адащик (19 + 5 подборов), Мосько (13)

7 декабря. 17:00

– ЕНИСЕЙ – 70:66 (13:17, 17:12, 18:18, 22:19)

СПАРТА ЭНД К: Позднякова (15), Игнатова (14 + 5 подборов), Абайдуллина (11 + 7 подборов), Кузнецова (11)

ЕНИСЕЙ: Гунченко (18 + 6 подборов + 3 перехвата), Бурова (14 + 7 подборов), Гаспер (11 + 4 блок-шота)

7 декабря. 18:00

НИКА – САМАРА – 83:92 (24:25, 17:16, 19:27, 23:24)

НИКА: Мусина (21), Грант-Аллен (13 + 7 подборов), Барич (11), Йованович (10 + 6 подборов)

САМАРА: Баш (26 + 7 подборов), Колосовская (23 + 3 перехвата), Мандич (10 + 10 передач), Зайцева (10 + 7 подборов + 3 перехвата)

7 декабря. 18:30

ДИНАМО КУРСК – НЕФТЯНИК – 104:58 (28:12, 12:15, 24:18, 20:13)

ДИНАМО К: Калу (21 + 3 перехвата), Фролкина (17), Лизек (14 + 6 подборов), Шабанова (11 + 8 подборов)

НЕФТЯНИК: Хамитова (12 + 9 подборов), Левченко (10 + 4 перехвата)

7 декабря. 19:00

Положение команд: УГМК – 12-0, МБА – 11-1, – 10-2, – 8-4, Ника – 7-5, Спарта энд К – 6-6, Самара – 6-6, – 5-7, Пересвет-ЮФУ – 3-9, Динамо Новосибирск – 3-9, Нефтяник – 1-11, – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола