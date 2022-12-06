Премьер-лига. Женщины. МБА примет московское «Динамо»

Во вторник, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоится московское дерби между МБА и «Динамо».

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МБА – ДИНАМО МОСКВА

6 декабря. 16:00

Положение команд: УГМК – 11-0, Динамо Курск – 9-2, МБА – 10-1, Ника – 7-4, Надежда – 7-4, Спарта энд К – 5-6, Самара – 5-6, Енисей – 5-6, Пересвет-ЮФУ – 3-8, Динамо Новосибирск – 3-8, Нефтяник – 1-10, – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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