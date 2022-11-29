Главный тренер «Лейкерс» взял на себя ответственность за провал в атаке в четвертой четверти матча с «Пэйсерс» (115:116).

Во время решающего отрезка встречи «Лейкерс» реализовали 8 из 22 с игры (36,4%) и упустили 17-очковое преимущество.

«Это на мне. Это на мне. Я несу ответственность за это.

Леброн (2 из 8 с игры в четвертой четверти – Sports.ru)? У меня нет вопросов. Обычно он использует те возможности, которые у него были в этот вечер, но сегодня мяч не шел в кольцо. Но у меня нет никаких претензий к нему, когда он исполняет подобные броски», – заявил Хэм.

Уэстбрук набрал 24 очка при 10 из 18 с игры, но Хэм считает, что «озерники» не должны полагаться на одного игрока, теряя общий ритм.

«Не должно быть такого, что мы передаем кому-то мяч и все стоят, владение идет, мяч не двигается. Мы ждем, что кто-то один будет решать против всего остального мира один на один. Это сложно. На кого-то ложится слишком большая ответственность за реализацию в подобных ситуациях», – сказал тренер.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!