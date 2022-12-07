Джейсон Кидд – о продуктивности Дончича: «Он не сможет так играть 82 матча»

Главный тренер считает, что команде нужно попытаться снизить нагрузку на .

В нынешнем сезоне словенец провел 22 матча, в среднем проводя на площадке рекордные 36:48. Его показатели результативности составляют 33,4 очка, 8,5 подбора, 8,5 передачи и 1,8 перехвата.

«Он не сможет так играть 82 матча. Никто не сможет. Мы слишком сильно задействуем его. Вы знаете, что мы просим его вести нападение, но еще мы требуем от него защиты. Это слишком много.

Стабильность – важная вещь, которую мы пытаемся создать. У нас есть ребята, которые начинают хорошо играть. Мы должны понять, как они могут помочь. Он проводит много времени на площадке. Мы пытаемся подольше держать его на скамейке, но ему приходится возвращаться, чтобы команда оставалась в игре», – заявил Кидд.

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