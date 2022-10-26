Чарльз Баркли: «Даллас» не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Все в этой команде строится через Дончича»

Эксперт TNT Чарльз Баркли признался, что не впечатлен игрой «Мэверикс» на старте нового сезона НБА.

«Даллас» не изменился по сравнению с прошлым сезоном, в атаке они играют точно так же. Все в этой команде строится через Дончича, он что-то придумывает в каждом владении. У них нет ритма, парни не пытаются подставиться в защите и сделать «чардж».

Я бы не хотел, чтобы один Лука делал вообще все. Пока же это та же самая команда, которую я видел в прошлом сезоне», – заявил Баркли.

Дончич стал первым игроком в истории «Мэверикс», который набирает 30 и более очков в первых трех встречах на старте сезона.

стартовал с результатом 1-2.

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