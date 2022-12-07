Михаил Кулагин: «У УНИКСа было совсем немного времени на подготовку к «Енисею»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против , который состоится в среду.

«У нас было совсем немного времени на восстановление и подготовку к «Енисею». Накануне мы разобрали соперника, сегодня весь день в пути, а уже завтра нам предстоит выйти на площадку. Ожидаем, что игра получится непростой, но мы приложим все усилия, чтобы добыть важную победу», – сказал Кулагин.

28-летний баскетболист выступал за красноярскую команду в сезоне-2020/21.

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