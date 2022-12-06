Велимир Перасович: «Турнирное положение «Енисея» не отражает объективной картины»

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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высоко оценил уровень игры «Енисея», несмотря на результаты команды (3-11) в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«После тяжелого, в первую очередь в эмоциональном плане, матча с ЦСКА нас ждет непростая дорога в Красноярск и встреча с «Енисеем». Эта команда проиграла много матчей с разницей всего в несколько очков.

Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них. Считаю, турнирное положение «Енисея» в настоящий момент не отражает объективной картины. Нам необходимо найти силы и увезти важную победу из Красноярска», – заявил Перасович.

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