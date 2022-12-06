Жорди Бертомеу: «Евролига справилась с пандемией лучше, чем любая другая спортивная лига»

Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал о финансовом состоянии турнира перед его уходом в отставку.

«Нашей целью было сделать все клубы совладельцами, чтобы все 18 или 20 команд имели одинаковые права и обязанности. Мы хотели включить проекты, которые изменят баскетбол в Европе: команды в Париже и Лондоне.

справилась с пандемией лучше, чем любая другая спортивная лига. Мы улучшили показатели, которые у нас были раньше. Мы достигли самого крупного бюджета в истории европейского баскетбола. Со временем мы хотели сократить взносы владельцев. Нецелесообразно, когда человек или компания покрывает такие убытки», – заявил Бартомеу.

Испанский функционер является основателем Евролиги. В этом году он ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги. Его сменил знаменитый сербский баскетболист и функционер .

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