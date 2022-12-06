Главный тренер назвал разыгрывающего «Мэверикс» Луку Дончича «лучшим в НБА» с точки зрения способности набирать очки из трехсекундной зоны.

лучший в НБА по набору очков из «краски».

Это приводит к большому количеству вечерних просмотров видео и утренних обсуждений с тренерским штабом в попытке выяснить то, что пока никто не смог выяснить», – заявил Уильямс.

На счету словенца в победном матче с «Санз» в понедельник 33 очка, 6 подборов и 8 передач при 12 из 20 с игры.

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