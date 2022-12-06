Монти Уильямс: «Лука Дончич лучший в НБА по набору очков из «краски»

Теги Даллас Финикс НБА Монти Уильямс Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс назвал разыгрывающего «Мэверикс» Луку Дончича «лучшим в НБА» с точки зрения способности набирать очки из трехсекундной зоны.

«Лука Дончич лучший в НБА по набору очков из «краски».

Это приводит к большому количеству вечерних просмотров видео и утренних обсуждений с тренерским штабом в попытке выяснить то, что пока никто не смог выяснить», – заявил Уильямс.

На счету словенца в победном матче с «Санз» в понедельник 33 очка, 6 подборов и 8 передач при 12 из 20 с игры.

Распалась главная пара НБА😱 Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность

Жармухамедов – самый экзотичный из чемпионов ОИ-1972. Пришел в спорт в 19 лет, играл с оторванными фалангами, конфликтовал с Гомельским

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные