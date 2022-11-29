Маркелл Фульц дебютирует в сезоне в матче против «Атланты»

Разыгрывающий «Орландо» готов дебютировать в сезоне-2022/23 в предстоящем матче против «Атланты» в среду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

24-летний игрок пропустил начало сезона из-за перелома большого пальца левой ноги. Он сломал палец в середине сентября незадолго до открытия тренировочного лагеря.

Фульц пропустил большую часть последних двух сезонов из-за разрыва передней крестообразной связки, полученного в январе 2021 года. Пропустив почти 14 месяцев, игрок вернулся в состав «Мэджик» в феврале этого года и провел 18 матчей, набирая в среднем 10,8 очка и 5,5 передачи.

Перемен! «Орландо»