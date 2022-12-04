Мэтт Барнс: «Если бы Дэвис обладал менталитетом Янниса, он был бы лучшим из баскетбольных творений»

Бывший игрок , ныне эксперт Мэтт Барнс согласился со своим приятелем , который заявил, что Энтони Дэвис («Лейкерс») техничнее, чем ( ).

«Я тоже так считаю, но Яннис отличается энергией и менталитетом. Если бы Дэвис обладал менталитетом Янниса, он был бы лучшим из баскетбольных творений.

Мы говорим о настоящем таланте, назовите хоть одного игрока, более талантливого, чем . Он мог стать лучшим защищающимся игроком года. Он мог стать MVP. Он умеет бросать трехочковые, умеет бросать со средней. Он может обыграть на дриблинге, может продавить спиной, может забить сверху, может поставить блок-шот.

Если бы у него были энергия и менталитет Янниса, все было бы кончено. Ему не было бы равных. Бог знал, что этого нельзя делать», – сказал Барнс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна