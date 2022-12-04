Ненад Димитриевич: «Результат встречи с ЦСКА сложился из нюансов в концовке»

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич назвал причину поражения команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (93:95, ОТ).

«Это был очень сложный матч против лучшей команды чемпионата на сегодняшний день. Знали, что нам предстоит настоящая битва. Мы продемонстрировали солидную игру, однако результат встречи сложился из нюансов в концовке. Сегодня мы проиграли, но впереди еще будут матчи с ЦСКА, в которых мы постараемся взять реванш», – сказал Димитриевич.

УНИКС потерпел второе поражение в нынешнем сезоне (12-2). 10 ноября казанцы также уступили ЦСКА на выезде. Армейцы установили новый клубный рекорд по количеству побед подряд на старте сезона (14-0).

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