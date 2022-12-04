ЦСКА вернулся с «-14» в 3-й четверти и обыграл УНИКС в овертайме

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ЦСКА совершил впечатляющий камбэк в гостевом матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа (95:93, ОТ).

После первой половины встречи УНИКС лидировал со счетом 47:46. В следующие 6 минут игры казанцы увеличили свое преимущество до 14 очков (66:52).

К концу третьей четверти ЦСКА сократил отставание до «-7». В заключительной 10-минутке армейцы догнали соперника и перевели матч в овертайм, где оказались сильнее.

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