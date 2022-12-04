ЦСКА вернулся с «-14» в 3-й четверти и обыграл УНИКС в овертайме

ЦСКА совершил впечатляющий камбэк в гостевом матче Единой лиги ВТБ против (95:93, ОТ).

После первой половины встречи УНИКС лидировал со счетом 47:46. В следующие 6 минут игры казанцы увеличили свое преимущество до 14 очков (66:52).

К концу третьей четверти ЦСКА сократил отставание до «-7». В заключительной 10-минутке армейцы догнали соперника и перевели матч в овертайм, где оказались сильнее.

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона