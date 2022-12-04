Дин Уэйд выбыл на 3-4 недели из-за травмы плеча

Форвард повредил левое плечо в матче против (107:96), который состоялся в пятницу.

Обследование выявило у 26-летнего баскетболиста растяжение связок. Ему потребуется 3-4 недели на восстановление.

В нынешнем сезоне Уэйд провел 17 матче за «Кавальерс», набирая в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора при реализации 41,1% из-за дуги.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов