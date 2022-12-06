Эндрю Уиггинс пропустил матч против «Пэйсерс» из-за повреждения бедра

Форвард «Уорриорз» пропустил матч против «Пэйсерс» (104:112) из-за проблем с приводящей мышцей правого бедра.

Уиггинс выходил в стартовой пятерке во всех 22 встречах, в которых он сыграл в этом сезоне.

Канадец занимает второе место в «Уорриорз» с 19,1 очками в среднем за игру, он также набирает 5,1 подбора, 2,2 передачи и 1,4 перехвата.

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