36 очков и 8 трехочковых Эндрю Уиггинса помогли «Голден Стэйт» выиграть 10-й подряд домашний матч
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс обновил личный рекорд сезона, набрав 36 очков, и повторил рекорд карьеры, реализовав восемь трехочковых, в победном субботнем матче против «Хьюстона» (120:101).
«Уорриорз» одержали десятую подряд победу в домашних матчах.
Уиггинс реализовал 14 из 19 с игры, 8 из 10 из-за дуги и 0 из 2 с линии штрафных. Также на счету 27-летнего канадца – 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 потеря за 34 минуты на паркете.
«Мне казалось, что меня просто прорвало. Я хорошо чувствовал бросок, партнеры проделали отличную работу, находя меня передачами и выводя меня на открытые броски», – сказал после матча Уиггинс.
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