Брэдли Бил помещен в ковид-протокол, не сыграет с «Далласом»

Атакующий защитник «Вашингтона» помещен в протокол по здоровью и безопасности.

Лидер «Уизардс» не сыграет с матче против , который состоится сегодня ночью, и вернется на площадку только после соответствующего разрешения лиги.

Бил уже пропустил несколько дней в середине октября из-за болезни, не связанной с COVID-19.

В прошлом сезоне защитник провел только 40 матчей. Летом он заключил с клубом новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.

На старте нынешнего регулярного чемпионата Бил набирает 21,6 очка, 5,7 передачи и 3,6 подбора в среднем за матч. имеет показатели 4-5.

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