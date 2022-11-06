Брэдли Бил помещен в ковид-протокол, не сыграет с «Далласом»
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности.
Лидер «Уизардс» не сыграет с матче против «Далласа», который состоится сегодня ночью, и вернется на площадку только после соответствующего разрешения лиги.
Бил уже пропустил несколько дней в середине октября из-за болезни, не связанной с COVID-19.
В прошлом сезоне защитник провел только 40 матчей. Летом он заключил с клубом новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.
На старте нынешнего регулярного чемпионата Бил набирает 21,6 очка, 5,7 передачи и 3,6 подбора в среднем за матч. «Вашингтон» имеет показатели 4-5.
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