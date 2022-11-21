Брэдли Бил не смог доиграть матч с «Шарлотт»

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Звездный защитник «Вашингтона» Брэдли Бил не смог доиграть матч с «Шарлотт» (106:102).

На последней минуте Бил получил удар коленом в бедро. Он пропустил заключительные 9,8 секунды встречи и отправился в раздевалку еще до финальной сирены, хромая.

После матча Брэдли проходил восстановительные процедуры и не общался с прессой. В активе защитника в воскресенье 26 очков.

Лидеру «Уизардс» предстоит осмотр, который назначен на понедельник.

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