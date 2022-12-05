Ростислав Вергун: «Нижний Новгород» – одна из лучших обороняющихся команд в Лиге ВТБ»

Главный тренер после поражения от «Нижнего Новгорода» со счетом 57:68 отметил великолепную игру соперника в обороне.

«На мой взгляд, нижегородская команда — одна из лучших обороняющихся в . Это команда, играющая в супер агрессивный современный баскетбол. Я не раз говорил, что это хороший индикатор — посмотреть, насколько уровень мастерства позволяет соперничать, находить себе атаки, эффективно их завершать под таким давлением.

Безусловно, все наши лидеры встретили серьезное сопротивление и, к сожалению, вынужден признать, что мы стали в разы менее эффективны, не могли поймать ритм. Скажем так: итоговый счет не совсем отображает реальное положение дел на площадке.

Сезон идет, появляются новые игроки, здоровая конкуренция. Хочется, чтобы эта возможность и сезон для молодых ребят в дальнейшем сыграли ключевую роль и они получили необходимый опыт и понимание того, к чему нужно стремиться и что нужно тренировать, чтобы на этом уровне играть более серьезные роли», – сказал Вергун.

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