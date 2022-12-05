Суприм Шакур Ханна – о целях «Минска»: «Будем продолжать расти вместе»
Защитник «Минска» Суприм Шакур Ханна рассказал о целях команды перед матчем Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«После двух последних матчей в гостях приятно вернуться и быть готовым к игре здесь, в Минске. Мы будем продолжать расти вместе, но главная цель – это акцентировать внимание на деталях перед каждым матчем.
Независимо от соперника, мы должны контролировать свои возможности совместными усилиями, коллективно. У каждого в команде есть своя роль, и каждый должен блистать в соответствии со своей задачей!» – заявил Суприм Шакур Ханна.
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