Суприм Шакур Ханна – о целях «Минска»: «Будем продолжать расти вместе»

Защитник Суприм Шакур Ханна рассказал о целях команды перед матчем Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«После двух последних матчей в гостях приятно вернуться и быть готовым к игре здесь, в Минске. Мы будем продолжать расти вместе, но главная цель – это акцентировать внимание на деталях перед каждым матчем.

Независимо от соперника, мы должны контролировать свои возможности совместными усилиями, коллективно. У каждого в команде есть своя роль, и каждый должен блистать в соответствии со своей задачей!» – заявил Суприм Шакур Ханна.

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