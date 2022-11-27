Хави Паскуаль: «Зениту» было тяжело на протяжении всего матча с «НН»

Главный тренер после победы над «Нижним Новгородом» (72:67) в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«В первую очередь я хотел бы отметить защиту соперников, которую они продемонстрировали сегодня. Они вынудили нас совершить 22 потери, поскольку действовали очень агрессивно. Нам было тяжело на протяжении всего матча.

Перед четвертой четвертью мы владели комфортным преимуществом и должны были просто завершить этот матч. Но в последний момент допустили фол при попытке трехочкового броска и чуть было не затащили себя в сложную концовку. К счастью, завершили матч в свою пользу», – заявил Паскуаль.

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