Зоран Лукич: «Хотел дать больше времени одному из молодых игроков. К сожалению, с его выходом преимущество было растрачено»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил, что команда сумела одержать победу над «Минском» (68:57) благодаря группе опытных игроков.
«В первую очередь хочу отметить честную спортивную самоотдачу «Минска» в сегодняшнем матче.
Что касается нашего коллектива, чувствовалась некоторая нервозность в первой половине, которая вылилась в промахи на штрафных бросках и при открытых лэй-апах. Но во второй половине группа опытных игроков нашей команды поставила все на свои места.
Хотел дать больше времени одному из наших молодых баскетболистов, чтобы разгрузить основных игроков. К сожалению, с его выходом преимущество было растрачено.
Нас сейчас ждут два очень важных домашних матча с «Автодором» и «Енисеем», в которых необходимо брать победы. Однако боюсь, что когда такая ответственность ляжет на некоторых игроков, можем столкнуться с проблемами», – сказал Лукич.
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