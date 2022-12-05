Зоран Лукич: «Хотел дать больше времени одному из молодых игроков. К сожалению, с его выходом преимущество было растрачено»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил, что команда сумела одержать победу над «Минском» (68:57) благодаря группе опытных игроков.

«В первую очередь хочу отметить честную спортивную самоотдачу в сегодняшнем матче.

Что касается нашего коллектива, чувствовалась некоторая нервозность в первой половине, которая вылилась в промахи на штрафных бросках и при открытых лэй-апах. Но во второй половине группа опытных игроков нашей команды поставила все на свои места.

Хотел дать больше времени одному из наших молодых баскетболистов, чтобы разгрузить основных игроков. К сожалению, с его выходом преимущество было растрачено.

Нас сейчас ждут два очень важных домашних матча с «Автодором» и «Енисеем», в которых необходимо брать победы. Однако боюсь, что когда такая ответственность ляжет на некоторых игроков, можем столкнуться с проблемами», – сказал Лукич.

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