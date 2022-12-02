Джоэл Эмбиид: «Против Морэнта тяжело защищаться. Никто не знает, что он сделает»

Центровой «Филадельфии» похвалил разыгрывающего в преддверии матча между командами.

«Против него тяжело защищаться. Особенно, когда он проходит к кольцу. Никто не знает, что он сделает, потому что он очень быстрый и очень прыгучий.

Он может забить через тебя сверху, у него отличный флоутер, в этом сезоне он хорошо бросает из-за дуги. Так что это будет сложный матч», – сказал Эмбиид.

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