Джа Морэнт оштрафован на 35 000 долларов за неподобающее поведение после удаления в матче с «Вулвс»

НБА оштрафовала на 35 000 долларов разыгрывающего за его поведение на последних минутах матча против «Миннесоты» (101:109).

Морэнт получил второй технический за споры с судьями и должен был покинуть площадку, однако продолжил дискутировать с одним из арбитров в течение некоторого времени.

В отчете НБА также отмечается, что лидер «Гризлис» использовал ненормативную лексику в адрес рефери и демонстративно не уходил в подтрибунное помещение.

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