Джа Морэнт оштрафован на 35 000 долларов за неподобающее поведение после удаления в матче с «Вулвс»
НБА оштрафовала на 35 000 долларов разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта за его поведение на последних минутах матча против «Миннесоты» (101:109).
Морэнт получил второй технический за споры с судьями и должен был покинуть площадку, однако продолжил дискутировать с одним из арбитров в течение некоторого времени.
В отчете НБА также отмечается, что лидер «Гризлис» использовал ненормативную лексику в адрес рефери и демонстративно не уходил в подтрибунное помещение.
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