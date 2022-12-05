Разыгрывающий в своем подкасте рассказал о том, что «Мэверикс» и владелец клуба имеют хорошую репутацию у игроков .

«Отличный город, отличный владелец клуба. Один из тех владельцев, которые открыты и понятны.

В НБА порой сталкиваешься с такой проблемой, что не понимаешь, чего хочет владелец команды, а чего не хочет. Некоторые из них далеки от команд, их мысли и устремления остаются загадкой. Но если говорить о , то народ любит это место», – заявил Беверли.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться