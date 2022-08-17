«Я думал, что сделка уже у нас в кармане». Марк Кьюбан рассказал, как «Мэверикс» чуть не приобрели Кобе Брайанта

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Владелец «Далласа» Марк Кьюбан рассказал, как клуб чуть не приобрел у «Лейкерс» Кобе Брайанта в 2007 году.

«Да, я думал, что сделка уже у нас в кармане.

Тогда я участвовал в «Танцах со звездами», и мы много тренировались, по 7-8 часов в день. Мне позвонил Джерри Басс и сказал: «Слушай, похоже, что мы расстаемся с Кобе Брайантом».

Я хорошо это помню, потому что у нас был ассистент по имени Элвис, и он все время говорил о Кобе. Поэтому когда это произошло, я рассказал ему об этом и все сглазил. Потому что в ту же минуту, когда я рассказал Элвису, сделка сорвалась.

Митч Капчак уговорил Кобе остаться. Это была такая же ситуация, как с Деандре Джорданом. Когда ключевой игрок твоей команды хочет уйти, ты сделаешь все возможное, чтобы удержать его», – рассказал Кьюбан.

Урок истории из книги «Seven Seconds or Less». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта

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