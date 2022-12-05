Адриатическая лига. «Морнар Бар» дома встретится со «Сплитом»

В понедельник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги черногорский «Морнар Бар» дома встретится с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 8-1, ФМП Сербия – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 7-1, Цедевита-Олимпия Словения – 6-2, Будучность Черногория – 5-4, Задар Хорватия – 5-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-4, Студентски Центар Черногория – 4-5, Морнар Бар Черногория – 3-5, Цибона Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Сплит Хорватия – 2-6, Скопье Северная Македония - 2-7, Борац Чачак Сербия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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