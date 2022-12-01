Форвард «Нового Орлеана» отметился эффектным данком в матче с (126:108).

Уильямсон ушел от двух соперников и поставил сверху с сопротивлением .

Вскоре после этого Зайон совершил перехват и набрал еще 2 очка в быстром отрыве.

В активе Уильямсона 33 очка, 10 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

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