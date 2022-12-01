Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в матче с «Торонто»

Теги Новый Орлеан Торонто НБА видео Хуан Эрнангомес Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон отметился эффектным данком в матче с «Торонто» (126:108).

Уильямсон ушел от двух соперников и поставил сверху с сопротивлением Хуана Эрнангомеса.

Вскоре после этого Зайон совершил перехват и набрал еще 2 очка в быстром отрыве.

В активе Уильямсона 33 очка, 10 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные