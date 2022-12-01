Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в матче с «Торонто»
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон отметился эффектным данком в матче с «Торонто» (126:108).
Уильямсон ушел от двух соперников и поставил сверху с сопротивлением Хуана Эрнангомеса.
Вскоре после этого Зайон совершил перехват и набрал еще 2 очка в быстром отрыве.
В активе Уильямсона 33 очка, 10 подборов, 5 передач и 4 перехвата.
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