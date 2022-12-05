Хосе Альварадо обновил рекорды карьеры в матче с «Наггетс» – 8 3-очковых и 38 очков

Разыгрывающий «Нового Орлеана» провел самый результативный матч в карьере.

Альварадо набрал 38 очков в матче против (121:106). Он реализовал 8 дальних бросков (из 11), что также является его персональным рекордом.

24-летний баскетболист завершил встречу с показателями 38 очков (12-19 с игры), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 27 минут на площадке, не допустив ни единой потери.

Альварадо стал вторым игроком в истории «Пеликанс», которому удалось преодолеть отметку в 35 очков и 8 попаданий из-за дуги в рамках одного матча. набрал 36 очков и реализовал 10 трехочковых в 1997 году.

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