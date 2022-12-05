Дарран Хиллиард возвращается к тренировкам с «Маккаби» после отстранения

Защитник готовится возобновить тренировки с командой после отстранения.

Хиллиард, как ожидается, будет в заявке тель-авивского клуба на матч Евролиги с «Валенсией» в четверг.

«Маккаби» отстранил Хиллиарда на одну игру после поражения в чемпионате Израиля от иерусалимского «Хапоэля» (75:80).

По неофициальной информации, тель-авивский клуб дисквалифицировал Хиллиарда за пост в социальной сети: «Настоящие глаза распознают настоящую ложь».

Хиллиард выложил сообщение через несколько часов после встречи с «Хапоэлем», позже он удалил его. Американец провел на площадке всего 12 минут и набрал 1 очко.

Главный тренер «Маккаби» решил, что пост адресован ему, и не пустил легионера на тренировку.

Хиллиард пропустил встречу с «Баварией».

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