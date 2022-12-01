Отелло Хантер – о дисквалификации Даррана Хиллиарда: «Похоже, что кто-то сильно обиделся»
Центровой «Баварии» Отелло Хантер отреагировал на дисквалификацию бывшего одноклубника, ныне защитника «Маккаби Тель-Авив» Даррана Хиллиарда.
«Вау! Это безумие, скажу я вам. Как можно отстранить моего приятеля Даррана Хиллиарда? Похоже, что кто-то сильно обиделся. Не часто увидишь, как команда дисквалифицирует парня с таким отличным характером и отношением к работе. Бог все знает, приятель», – написал Хантер.
«Маккаби» отстранил Хиллиарда на одну игру после поражения в чемпионате Израиля от иерусалимского «Хапоэля» (75:80).
По неофициальной информации, тель-авивский клуб дисквалифицировал Хиллиарда за пост в социальной сети: «Настоящие глаза распознают настоящую ложь».
Хиллиард выложил сообщение через несколько часов после встречи с «Хапоэлем», позже он удалил его. Американец провел на площадке всего 12 минут и набрал 1 очко.
Главный тренер «Маккаби» Одед Каташ решил, что пост адресован ему, и не пустил легионера на тренировку.
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