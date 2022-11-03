Джеймс Харден пропустит месяц из-за растяжения сухожилия стопы

Теги травмы Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден получил растяжение сухожилия правой стопы и, как ожидается, пропустит месяц, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Харден травмировался во время матча против «Вашингтона» (111:121) в среду.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 9 матчей, набирая в среднем 22 очка, 10 передач и 7 подборов.

«Сиксерс» начали сезон с результатом 4-5.

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