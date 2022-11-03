Джеймс Харден пропустит месяц из-за растяжения сухожилия стопы

Защитник «Филадельфии» получил растяжение сухожилия правой стопы и, как ожидается, пропустит месяц, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Харден травмировался во время матча против «Вашингтона» (111:121) в среду.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 9 матчей, набирая в среднем 22 очка, 10 передач и 7 подборов.

«Сиксерс» начали сезон с результатом 4-5.

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