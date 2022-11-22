Хосе Альварадо снова перехватил мяч после ввода из-за лицевой
Защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо совершил фирменный перехват в матче с «Уорриорз» (128:83).
Во второй четверти Альварадо спрятался за спину соперника и перехватил мяч после ввода Джамайклом Грином из-за лицевой линии. Сразу после этого 24-летний баскетболист набрал 2 очка из трехсекундной.
В активе Альварадо 10 очков, 3 передачи и 3 перехвата за 16 минут со скамейки.
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
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