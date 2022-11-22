Защитник «Пеликанс» совершил фирменный перехват в матче с «Уорриорз» (128:83).

Во второй четверти Альварадо спрятался за спину соперника и перехватил мяч после ввода из-за лицевой линии. Сразу после этого 24-летний баскетболист набрал 2 очка из трехсекундной.

В активе Альварадо 10 очков, 3 передачи и 3 перехвата за 16 минут со скамейки.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться