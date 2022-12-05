Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет в Париже и Лилле

согласовала места проведения баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024, которые пройдут во Франции.

Матчи группового этапе пройдут на стадионе «Пьер-Моруа» в Лилле, на котором играет футбольный «Лилль». В крытом режиме арена вмещает 27 500 зрителей. По информации BasketNews, ФИБА потребовала у организаторов улучшить систему кондиционирования воздуха для проведения баскетбольных матчей.

Стадия плей-офф пройдет на «Аккор Арене» в , вмещающей 15 600 зрителей.

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