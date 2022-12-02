Жеребьевка чемпионата мира 2023 года пройдет 29 апреля в Маниле

Жеребьевка чемпионата мира 2023 года среди мужских команд состоится 29 апреля в Маниле (Филиппины), сообщает официальный сайт ФИБА.

Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

В чемпионате мира-2023 примут участие 32 сборные. 17 участников уже известны, остальные 15 будут определены в феврале по итогам квалификационного турнира.

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