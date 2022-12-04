Хавьер Паскуаль – о «+22» с «Астаной»: «Нельзя сказать, что «Зенит» играл отлично»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не был впечатлен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ против «Астаны» (88:66).
«Я хочу поздравить наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Спасибо руководству клуба за организацию данного матча в Академии баскетбола «Зенит». Я знаю, что это было непросто.
Если же говорить про игру, то мы контролировали ход встречи начиная со второй четверти. Нельзя сказать, что мы играли отлично, но вместе с тем и нельзя сказать, что мы плохо выступали. Сейчас мы просто должны готовиться к следующему матчу», – сказал Паскуаль.
«Зенит» продлил победную серию до шести матчей. «Астана» с результатом 1-11 замыкает турнирную таблицу Лиги ВТБ.
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