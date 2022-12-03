Денис Захаров – о матче с «Астаной»: «Зенит» постарается сыграть на своем уровне»
Защитник «Зенита» Денис Захаров поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Астаны», который состоится в воскресенье.
«Астана» – хорошая команда с хорошими тренерами. Но у нас было много времени подготовиться и отдохнуть после последнего матча. Мы разобрали соперника и готовы. Будем стараться в первую очередь сами сыграть на своем уровне», – сказал Захаров.
«Зенит» имеет 5-матчевую победную серию. Команда с результатом 10-2 находится на третьем месте в Лиге ВТБ. «Астана» занимает предпоследнюю 11-ю строчку.
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