Денис Захаров – о матче с «Астаной»: «Зенит» постарается сыграть на своем уровне»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Астаны», который состоится в воскресенье.

– хорошая команда с хорошими тренерами. Но у нас было много времени подготовиться и отдохнуть после последнего матча. Мы разобрали соперника и готовы. Будем стараться в первую очередь сами сыграть на своем уровне», – сказал Захаров.

имеет 5-матчевую победную серию. Команда с результатом 10-2 находится на третьем месте в Лиге ВТБ. «Астана» занимает предпоследнюю 11-ю строчку.

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