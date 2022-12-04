ЦСКА сыграл с УНИКСом в траурных лентах в память об Алжане Жармухамедове

Прославленный советский баскетболист и олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов скончался 3 декабря в возрасте 78 лет.

На майках игроков ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ против (95:93, ОТ) были размещены черные траурные ленты в память о Жармухамедове.

Легендарный игрок выступал за ЦСКА с 1970 по 1980 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка чемпионов (1971) и 10 раз выигрывал чемпионат СССР.

Кроме того, Жармухамедов стал чемпионом Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной СССР. Также с советской сборной центровой трижды выиграл чемпионат Европы (1967, 1971, 1979) и стал вице-чемпионом мира в 1978 году.

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Фото: телеграм-канал «Свободный агент»