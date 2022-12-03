Владимир Гомельский: «Алжан Жармухамедов был великим спортсменом, фантастическим»

Известный комментатор и эксперт выразил свое мнение об олимпийском чемпионе в составе сборной СССР Алжане Жармухамедове, который ушел из жизни в возрасте 78 лет.

«Алжан Мусурбекович был великим спортсменом, фантастическим. По амплуа он был мощным форвардом, который обладал подвижностью и скоростью. Что меня всегда поражало – Жар успевал забрать подбор под своим щитом и успеть завершить быстрый прорыв. Играть с ним было огромным удовольствием. Его игра восхищала!

Он столько лет играл за сборную! Если я не ошибаюсь, Жармухамедов дебютировал за сборную СССР в 1967 году и играл до 1978‑го. То есть, 11 сезонов, за которые он собрал все титулы.

Остается только посочувствовать семье и близким Алжана Мусурбековича и выразить восхищение его талантом», - сказал Гомельский.

О великой победе – из уст чемпионов