Андрей Ватутин: «Поражение ЦСКА – плюс для российского баскетбола и самого клуба, сняли моральный груз»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что первое поражение команды в финале лиги ВТБ за 11 лет позитивно скажется на развитии российского баскетбола.

«Дал себе установку избегать превосходных степеней в оценке происходящего. Хочется верить, набираюсь мудрости по крупицам. Но то, что это очередной сезон с отметкой «беспрецедентный», — абсолютный факт. Сначала был ковид, и мы попросту не доиграли весну. Потом постковидный год без зрителей.

Наконец, сезон с эпидемией травм, пятью поражениями на старте и потерей . А стоило более-менее расправить плечи, случился февраль. Уехали шесть игроков, один до нас не доехал, команду пришлось строить заново.

Три последних года даже сравнить не с чем, честно говоря. И то, что сумели на этом фоне добраться до седьмого матча финала, с точки зрения характера ценю очень высоко. Показали себя мужиками. Понимаю, всем хотелось первого места. Но через время, уверен, нынешние критики поймут: это результат, вызванный объективными факторами.

ЦСКА доминирует в российском баскетболе более двадцати лет. Эпоха побед обернулась моральным грузом, лежащим не только на лиге, но и на нас. Выскажу парадоксальную мысль, поскольку уверен в ее правильности: случившееся хорошо и для российского баскетбола, и для ЦСКА. У всех появилась возможность выдохнуть. Любые победные серии не могут быть бесконечными, давления больше нет. Как принято говорить — обнулились.

Превосходство ЦСКА мешало развитию российского клубного баскетбола? А не оно ли мотивировало , , и «Зенит» собирать суперкоманды и штурмовать вершину? Теперь посмотрим, что будет новым драйвером развития для всех», – сказал Ватутин.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России