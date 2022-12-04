Шарунас Ясикявичюс: «Барселоне» нельзя просто выйти и играть, мы должны выйти и уничтожить»

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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Обрадойро» (74:76) в чемпионате Испании отметил отсутствие инстинкта убийцы у его подопечных, особенно в первой половине встречи.

«Проблема нашей команды заключается в том, что нам нельзя просто выйти и играть, мы должны выйти и уничтожить. Есть огромная разница между выходом играть в баскетбол и выходом уничтожать другую команду.

Я знаю, что это нелегко, когда ты играешь 90 матчей за сезон, но это не может быть оправданием.

В ACB не бывает легких матчей, особенно в гостях. Очевидно, что мы принимали не самые лучшие решения. Судя по статистике, у нас многое не получилось. В этой лиге тебя может обыграть любая команда», – сказал Ясикявичюс.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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