Евролига подтвердила ошибку судейского столика в концовке матча «Альба» – «Барселона»

официально подтвердила ошибку судейского столика в концовке матча 11-го тура между «Альбой» и «Барселоной» (86:88).

«За 4,7 секунды до конца четвертой четверти после промаха игрока «Барселоны» Николы Миротича с линии штрафных счетчик времени запустился только через 3 секунды. После просмотра файла счетчика было доказано, что судьи не запустили время и не заметили ошибку. Хронометрист также опоздал с запуском счетчика.

Просмотра видеоповтора не было, поскольку ошибка счетчика не повлияла на исход матча», – говорится в заявлении.

В результате ошибки получила дополнительную секунду на ключевую атаку, но немецкая команда не воспользовалась шансом, совершив потерю.

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