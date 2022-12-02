Судейский столик по ошибке оставил «Альбе» дополнительную секунду на решающую атаку при «-2» с «Барселоной»

Судейский столик в Берлине допустил ошибку в ключевой момент матча «Альба» – .

Форвард «Барселоны» за 4,7 секунды до финальной сирены смазал второй штрафной при счете 88:86. Люк Сикма подобрал мяч и сделал передачу на Джалина Смита. Только после того, как мяч оказался в руках американца, включился счетчик времени, что дало немецкому клубу дополнительную секунду на ключевую атаку.

не воспользовалась шансом, допустив потерю. Поражение стало для команды восьмым подряд.

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